Украинские военные подвинули линию фронта на авдеевском направлении 11.06.2023, 18:34

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Украинские защитники захватили вражескую позицию в районе Авдеевки Донецкой области.

Об этом 11 июня проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

«Освободили Херсон – освободим и Донецк! На днях воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка подвинули линию фронта, захватив вражескую позицию на авдеевском направлении. Смелость наших ребят просто зашкаливает!» – сказано в сообщении.

В Генштабе ВСУ опубликовали видео боя украинских военных против российских оккупантов 4 июня.

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