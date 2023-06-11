Украинские военные подвинули линию фронта на авдеевском направлении
- 11.06.2023, 18:34
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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Украинские защитники захватили вражескую позицию в районе Авдеевки Донецкой области.
Об этом 11 июня проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.
«Освободили Херсон – освободим и Донецк! На днях воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка подвинули линию фронта, захватив вражескую позицию на авдеевском направлении. Смелость наших ребят просто зашкаливает!» – сказано в сообщении.
В Генштабе ВСУ опубликовали видео боя украинских военных против российских оккупантов 4 июня.