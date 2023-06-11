закрыть
11 июня 2023, воскресенье, 18:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские военные подвинули линию фронта на авдеевском направлении

  • 11.06.2023, 18:34
  • 1,758
Украинские военные подвинули линию фронта на авдеевском направлении

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Украинские защитники захватили вражескую позицию в районе Авдеевки Донецкой области.

Об этом 11 июня проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

«Освободили Херсон – освободим и Донецк! На днях воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка подвинули линию фронта, захватив вражескую позицию на авдеевском направлении. Смелость наших ребят просто зашкаливает!» – сказано в сообщении.

В Генштабе ВСУ опубликовали видео боя украинских военных против российских оккупантов 4 июня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип
Заговор тракторов
Заговор тракторов Сергей Фурса
Такого еще не было в истории войн
Такого еще не было в истории войн Юрий Бутусов
Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников