ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области
- 11.06.2023, 19:20
Речь идет о селе Нескучное.
Украинские военные в ходе успешных контрнаступательных действий освободили еще один населенный пункт в Донецкой области. Речь идет о селе Нескучное.
Об этом сообщает Седьмое отделение батальона АРЕЙ УДА в Facebook.
Деоккупация населенного пункта произошла накануне 10 июня 2023 года.
ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области
«7-й отдельный батальон «АРЕЙ» Украинской Добровольческой Армии 129-й оБр сил Территориальной Обороны ВСУ под командованием майора Александра Грищука освободил село Нескучное Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области», - говорится в сообщении.
Сегодня Сухопутные войска Вооруженных сил Украины официально подтвердили освобождение населенного пункта Благодатное от российских оккупантов.
Позже спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал, что операция была успешной во взаимодействии с другими подразделениями. В самой первой штурмовой группе, которая имела целью овладеть сельским клубом, участвовал заместитель командира бригады.