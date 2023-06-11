ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области 11.06.2023, 19:20

Речь идет о селе Нескучное.

Украинские военные в ходе успешных контрнаступательных действий освободили еще один населенный пункт в Донецкой области. Речь идет о селе Нескучное.

Об этом сообщает Седьмое отделение батальона АРЕЙ УДА в Facebook.

Деоккупация населенного пункта произошла накануне 10 июня 2023 года.

ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области

«7-й отдельный батальон «АРЕЙ» Украинской Добровольческой Армии 129-й оБр сил Территориальной Обороны ВСУ под командованием майора Александра Грищука освободил село Нескучное Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области», - говорится в сообщении.

Сегодня Сухопутные войска Вооруженных сил Украины официально подтвердили освобождение населенного пункта Благодатное от российских оккупантов.

Позже спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал, что операция была успешной во взаимодействии с другими подразделениями. В самой первой штурмовой группе, которая имела целью овладеть сельским клубом, участвовал заместитель командира бригады.

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