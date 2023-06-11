На вооружении ВСУ появились системы ПВО Viktor 11.06.2023, 20:29

Они предназначены для борьбы преимущественно с БПЛА.

Подразделения противовоздушной обороны Украины усилили зенитные комплексы Viktor. Генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал в своем Telegram, что главной задачей установок Viktor является борьба с ударными БПЛА.

Известно, что зенитные комплексы Viktor просты в обслуживании и маневренности. Их легко скрыть на огневой позиции, а темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту позволяет поражать воздушные цели на больших расстояниях.

«В сочетании с тепловизионным прицелом и коллиматорным целеуказателем это мощное оружие против «Шахедов», – рассказал Сергей Наев.

Главной задачей также является противодействие самолетам и вертолетам на малых высотах. Легкобронированная техника, полевые укрепления врага и его пехота тоже вполне достижимы для спаренного 14,5 мм зенитного пулемета.

Спаренный зенитный пулемет установлен на шасси Toyota Land Cruiser 70. Комплексы собирают на заводе чешской компании Excalibur Army.

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