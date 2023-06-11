Лукашисты устроили хапун на агроусадьбе «Стулы» 1 11.06.2023, 21:19

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Задержаны минимум пять человек.

Появилась информация о задержаниях на агроусадьбе «Стулы» в Пружанском районе, об этом пишет «Вясна».

Речь может идти о как минимум пяти задержанных. Согласно предварительной информации, люди находятся в Пружанском РОВД и ждут суда в понедельник по «экстремистской» статье.

Правозащитники пишут, что, по неподтвержденной информации, задержания могли пройти во время или после батлеечного спектакля, который устраивали на агроусадьбе.