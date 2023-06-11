Зеленский: Даже звери более нравственны, чем российское государство 11.06.2023, 22:12

Президент Украины рассказал о ходе спасательной операции в Херсонской области.

На юге Украины, пострадавшем от подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, продолжается спасательная операция, по состоянию на 11 июня удалось эвакуировать около 4 тыс. человек. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, которое опубликовал Офис президента в YouTube.

Десятки городов и сел остаются затопленными, самая плохая ситуация по-прежнему на временно оккупированной части Херсонской области, сказал Зеленский.

Он поблагодарил военных, полицейских, спасателей, а также волонтеров, врачей и местные власти, которые помогают спасать людей.

«Российские террористы продолжают обстреливать эвакуационные маршруты, пункты эвакуации, лодки, на которых вывозят людей. Сегодня в результате одного из таких обстрелов были убиты три человека. Мои соболезнования родным и близким. Еще 10 человек были ранены, из них двое полицейских. Это была эвакуация из Кардашинки, села на левобережье Херсонской области. Оккупанты создали эту катастрофу, взорвав дамбу, бросили людей на произвол судьбы в затопленных городах и селах и еще обстреливают после этого лодки, на которых людей пытаются забрать… Даже звери нравственнее, чем вы, российское государство», – сказал Зеленский.

Офис генерального прокурора сообщал, что, по предварительным данным, в результате обстрела лодки, вывозящей людей, пострадали 23 человека. Это расходится с озвученной президентом информацией о 10 раненых.

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