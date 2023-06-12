Гнев народа: как восстание горожан 1661 года вернуло Могилеву свободу 1 12.06.2023, 22:10

1,398

Сопротивление московитов было сломлено.

Московские казаки и стрельцы чувствовали себя в захваченном Могилеве полными господами. У них было в руках оружие, а значит и власть. Все постановления могилевского магистрата царская солдатня и знать не хотела. Потому можно было им безнаказанно заниматься насилиями, погромами. Какому-нибудь драгуну ничего не стоило ворваться в частный дом, чтобы забрать приглянувшееся добро, лошадей.

Вот и 1 февраля 1661 года на могилевском рынке солдаты московитов решили разжиться провиантом. Они беззастенчиво хватали с прилавков пироги. Торговки набросились на буянов. Один из московитов выхватил саблю и плашмя ударил женщину. Немедленно разгорелась ссора. За торговку вступились.

Прибежали мастеровые-скорняки. Они имели большой вес в городе и слыли первыми драчунами. Московитов было немного. Толпа забила их всех – колотили опостылевших оккупантов кулаками, дубьем, вымещая накопившуюся злобу.

Стычка на рынке стала сигналом к началу восстания, которое готовилось весь март 1661 года. По сообщению автора «Записок Игумена Ореста» против московитов были настроены все члены могилевского магистрата. 1 февраля в местной ратуше быстро собрались именитые граждане, которые надели под плащи кольчуги и запаслись мечами и саблями.

Операция задумывалась нешуточная. По плану восстания авторов в Могилев должен был выйти небольшой обоз. Затем на площади перед ратушей появлялся гонец, который сообщал о нападении на возчиков партизан.

Московиты должны были броситься на выручку обоза. Тут их и перебили бы с двух сторон шиши-партизаны и спрятанные в лесу хоругви регулярной армии ВКЛ. Но все пошло не по плану.

В ратушу от рынка примчались мужики с рыночной площади, которые принесли весть о гибели солдат московского отряда. Бурмистр Леонович без лишних слов выхватил меч городского палача и бросился вон из ратуши, увлекая за собой соратников.

В городе ударили в колокола. На улицы выбегали горожане, которые присоединялись к бурмистру. Могилевчане слышали перезвон колоколов даже в самых отдаленных от рынка районах. Везде били смертным боем стоявших на постое по дворам царских стрельцов да казаков. Восстание превратилось во всеобщий погром.

Особенно жестоким оказался бой на рыночной площади. Сюда подоспели товарищи убитых солдат. Они быстро сплотились и стали наседать на мещан. Однако повстанцам удалось захватить острог, где под стражей томились пленные воины Великого княжества Литовского. Их выпустили и дали кое-какое оружие. Эти бывшие пленники значительно усилили мещан. Сопротивление московитов на рынке было сломлено.

Всего в Могилеве находилось в начале 1661 года до 7 тысяч ратников московского войска. Из них в боях с горожанами пали 6 тысяч. Оставшиеся в живых (почти тысяча человек) оказались в плену у могилевчан. Сбежали за городские стены несколько стрельцов, которые и оповестили потом воевод о гибели всего войска.

Командиров царского войска обобрали до нитки, заковали в кандалы и бросили в поруб. Трупы убитых стрельцов и казаков были закопаны на Самусевой горе и у Покровской богадельни. Польскому королю в Варшаву представители магистрата повезли закованных в цепи пленных воевод Матвея Андреевича Полиевктова, Семена Савича Горчакова вместе со стрелецким головой Семеном Ивановичем Чекиным. Царских горе-полководцев представили по приказу короля Яна Казимира Варшавскому сейму.

Храбрых чиновников Могилевского магистрата король осыпал милостями, даровал им шляхетство, наделил дорогими саблями и деньгами. Так могилевчане кровью московских стрельцов смыли позор своей измены. В 1654 году город сдался царскому войску, за что и был лишен Магдебургского права. После погрома 1661 года Могилев полностью реабилитировался в глазах польского короля и великого князя ВКЛ.

Отважный бурмистр Леонович, орудовавший палаческим мечом, получил особую награду. Королевским указом к его фамилии было прибавлено слово «Пора!». С ним он выбежал из ратуши на бой с врагом в день 1 февраля 1661 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».