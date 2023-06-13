«Терапевт в США за одну месячную зарплату может купить новый Volkswagen» 5 13.06.2023, 14:38

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О зарплатах врачей в Беларуси и Америке.

Профессия врача - одна из самых сложных, но и самых высокооплачиваемых профессий в Европе, США, Австралии. Medscape - один из главных новостных и обучающих порталов для медицинских работников, ежегодно публикует статистику по заработной плате врачей в США. Телеграм-канал «Белые халаты» решил посмотреть, сколько зарабатывают врачи за океаном.

Средняя зарплата врача в США в 2023 году составила:

- 352 тысячи долларов в год.

- 65 тысяч долларов в год - средняя зарплата специалистов первичного звена - наш аналог участковых терапевтов.

- 382 тысячи долларов в год - для узких специалистов.

Это до уплаты налогов, которые в этой стране начисляются индивидуально, но даже при налоговой нагрузке в 40%, эта сумма значительно выше средней зарплаты по стране.

Самые высокооплачиваемые специальности:

- 619 тысяч долларов в год - пластический хирург.

- 573 тысячи долларов в год — ортопед.

- 507 тысяч долларов в год — кардиолог.

- Меньше всех повезло организаторам здравоохранения - в среднем 249 тысяч долларов в год.

На вопрос «Сколько часов в неделю вы работаете?» респонденты ответили следующим образом:

- 57,7 часов - врачи-реаниматологи,

- 57,4 часов - общие хирурги,

- 56,2 часов — кардиологи.

Это почти полторы ставки.

Меньше всего времени на работе проводят дерматологи и аллергологи - чуть более 44 часов в неделю.

Для беларуского специалиста это невероятные суммы. Можно возразить, что и стоимость жизни в США другая. Для сравнения порядка цен «Белые халаты» взяли стоимость обучения в медицинском ВУЗе в Беларуси и в Штатах.

В первом случае это 1600 долларов за 2022/2023гг и в среднем 37500 долларов для желающих учиться государственном медицинском ВУЗе за океаном. Получается, чтобы оплатить год учебы белорусскому врачу, зарабатывающему, допустим, заветные 500 долларов в месяц, необходимо работать три месяца и три недели, а американскому коллеге - один месяц и одну неделю. Не такая большая разница. Зато терапевт в США за одну месячную зарплату может купить новый Volkswagen.

А какой автомобиль может позволить себе ваш участковый терапевт?

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