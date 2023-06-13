На раскопках древнего Минска нашли вещицу времен Всеслава Чародея 1 13.06.2023, 19:55

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Фотофакт.

На раскопках минского замчища обнаружили тысячелетний костяной гребешок. Об этом в Facebook рассказал поэт и журналист Глеб Лободенко — он предположил, что предки белорусов расчесывали им бороду или усы, передает «Зеркало».

— Сегодня на раскопках в Старом Менске нашли гребень, которому тысяча лет! Он сделан из кости, — написал Лободенко.

Судя по размеру, таким гребешком мужчины расчесывали бороды или усы. Возможно, он принадлежал даже самому князю Всеславу Чародею — тот на всех исторических изображениях как раз усат и бородат.

К слову, это не первая подобная находка в Беларуси. В 70-х годах прошлого века при раскопках Берестья обнаружили самшитовый гребень ХIII века с вырезанными кириллическими буквами на обеих сторонах. Этот предмет — старейший и единственный «учебник» по обучению грамоте на территории нашей страны. Сейчас он хранится в археологическом музее «Берестье».

Что касается раскопок минского замчища, они идут прямо сейчас. Приехать и поучаствовать может любой (правда, детей до 10 лет просят не приводить) — возможно, даже удастся откопать еще что-нибудь ценное.

На текущей неделе, включая субботу, раскопки проводятся с 10.00 до 16.00. Место — верхняя площадка замчища, возле валуна «Тут у Х стагоддзі пачынаўся Менск». Нужно иметь при себе рабочую одежду и обувь, перчатки, ссобойку, питьевую воду.

Оборудование (лопаты, скребки) предоставят на месте. Узнать можно детали можно на странице журналиста.

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