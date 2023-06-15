Начальнику потопа требуется брод 2 Владимир Халип

15.06.2023, 16:06

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Владимир Халип

Только кто ж ему поверит?

Журналисты с телекамерой заглянули и в эту усадьбу. Хозяин охотно раскрыл перед ними калитку. И повел по двору, рассекая толщу воды. Впечатляла глубина. Он не плыл – пытался идти. Разбегались волны по сторонам, отражая безоблачное небо. Двор этот был ровный, просторный. И жилось тут, должно быть, уютно и радостно. Сад. Огород. И все прочее, что положено человеку умелому и работящему. Было понятно, что все тут у него шло на лад и радовало безмерно. Только вот рухнуло в одну окаянную ночь. Вода пришла и осталась. Надолго. Колыхались отражения деревьев у дома. Сад пытался заглянуть в это подвижное зеркало, возникшее так внезапно.

А хозяин упрямо шел через затопленный двор. Крепкий, привычный ко всякий работе, он упорно продвигался к постройкам, за которыми начинался его утопающий сад. Трудно было угадать, высокий это человек или не слишком – большая вода все запутывала и устанавливала свои порядки. Вот он остановился перед какой-то дверью. Сказал, что это летняя кухня. Предложил заглянуть, если дверь удастся открыть. Тут холодильник и телевизор, купленные недавно, еще выплатить кредит не успел. Дверь поддалась. Он вошел. Стоял и смотрел, как этим просторным помещением и всем, что тут было, распорядилась вода. Потом сказал, что там, за стеной, еще комната внука, школьника. Там его стол, книги, компьютер. Все под водой. Промокшие книги и гаджеты уже не спасти.

Все с этой усадьбой, прошлой и будущей жизнью в ней было понятно. Но уже во дворе хозяин высказал и затаенную обиду. Только успел высушить сено, и тут все унесла вода. Столько труда, и в один миг уплыло. А сосед вообще накосить успел на всю зиму. И тоже никакого следа. Так что передайте наше спасибо этому, который у них там, в Кремле… Этот известный… И дальше запикано все. Закончилась фонограмма, а человек все стоял посреди своего утопающего двора и смотрел в сторону бесконечного разлива. И невозможно было понять, где тут земная твердь, а где Днепр, все уносящий в море.

А суетный человечек со странными манерами уже спешил поставить надежный заслон всем пожеланиям подобного рода, которые и без этой высокой воды уже плыли к нему в неисчислимом количестве. Меры защиты были приняты беспрецедентные. Из каждого провластного источника информации и прочих емкостей неопределенного предназначения хлынул могучий поток мнений, фактов и домыслов, утверждающих полную непричастность оккупантов к этому преступлению. Каховская ГЭС - на территории, которую они контролируют? И что из того? Разве могли его солдаты совершить такое злодейство?..

Однако он чувствовал, что его позиция слишком уязвима. А тут еще этот ордер из Гааги висит над головой. Как бы не прищучили правоохранители где-нибудь в неосторожной поездке по дальним странам. Слишком много завистников. И в избытке всевозможных ловушек. А потому он выбрался из бункера и развил бурную деятельность. Проник в какой-то госпиталь, где подготовленным заранее пострадавшим вручал какие-то медальки. Даже стульчик за собой перетаскивал самолично. А на какой-то кремлевской церемонии вообще отвернулся демонстративно от верного Шойгу, будто его вообще не знает, и к делам соратника непричастен. Но спохватился тут же: дохлый получается номер.

Приказал собрать самую надежную массовку – Z-военкоров. Говорят, их по такому случаю две недели выдерживали в карантине. Предупредили строго, что неприятными вопросами вышестоящее лицо тревожить не полагается. Все, что можно сказать в нынешней суровой реальности, он сам скажет. Но то, что он позволил себе обрушить на головы своих слушателей, уже готовых к неожиданностям, ошеломляло. Да взять хотя бы один фрагмент в их кратком пересказе.

Люди, такие как вы, которые под пулями побывали. Меняется сознание. Я это знаю по себе – не так, как вы, но на вертолете летал, и по нему стреляли трассирующими пулями.

Военкоры были просто ошарашены. Это же какая жуть! Неужели по пути к бункеру такое могло случиться? Выходит, уже добрались и туда?..

Странная реакция. А чего они ждали от такого информатора? У него совсем другие заботы. И реальность у каждого своя. И диалог не получается, потому что он не нужен. Все уже давно все знают. И готовятся к любому из возможных поворотов. Кто-то поспешно роет норку поглубже. А кто-то ищет выход из рукотворной катастрофы. И как ни глуши фонограмму ролика, снятого в затопленном дворе приднепровской хаты, сказанное ее хозяином непременно дойдет до адресата.

Наступает такое время, которого долго ждали. Уходит большая вода. Щедрая река возвращает людям землю. И линия фронта уходит на восток. Не так быстро, как людям хотелось бы. Но все-таки… Еще подумать страшно, но вроде бы наступает долгожданное затишье. Когда этот мир, набравший катастрофическую скорость, сможет остановиться, оглянуться. И понять, наконец, чем заканчивается прорыв во власть безумцев и садистов.

И кто знает, может быть, и на нашей несчастной планете наступят такие времена, когда закончится эта жуткая война, развязанная выходцами из питерской подворотни. И суетный, невзрачный человечек где-нибудь в Гааге будет рассказывать друзьям по несчастью, что он не кто-нибудь там, а полноправный начальник потопа. Которому просто не удалось в этом хаосе найти брод.

Только кто ж ему поверит?

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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