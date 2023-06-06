Военный эксперт о подрыве Каховской ГЭС: Это акт отчаяния со стороны россиян 7 6.06.2023, 13:38

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Оккупанты занервничали из-за контрнаступления ВСУ.

Во вторник, 6 июня 2023 года, около 2:30 ночи российские оккупанты совершили подрыв дамбы Каховского водохранилища. Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал сайту Charter97.org, почему россияне пошли на этот шаг:

— Есть все основания говорить, что подготовка к украинскому контрнаступлению идет довольно-таки основательная. Подготовительные действия можно назвать первой фазой контрнаступления. Дело в том, что раньше украинские войска проводили определенного характера действия и рейды с правого на левый берег с помощью катеров и лодок. Эти рейды были направлены на диверсионную деятельность, то есть либо уничтожение артиллерийских средств, либо средств противовоздушной обороны, либо выполнение других задач. Но даже этих рейдов было достаточно для того, чтобы российские оккупанты занервничали настолько, что в акте отчаяния решили подорвать Каховскую ГЭС, опасаясь, что какие-то действия контрнаступательного характера могут там быть с украинской стороны.

Это на самом деле нельзя воспринимать никак иначе, как акт отчаяния. По моему мнению, даже если бы какие-то действия в ходе контрнаступления и были, связанные с форсированием Днепра, то они носили бы второстепенный, отвлекающий характер. То есть это ни в коем случае не основное направление удара. Поэтому это уже настолько перестраховка с их стороны, что россияне готовы делать все что угодно, лишь бы говорить о срыве украинского контрнаступления. Но на самом деле ничего они не срывают.

— Уже появились сообщения, что затоплена первая линия обороны, а в Крыму начались проблемы с водой. Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на оборону РФ на южном фронте?

— В целом россиянам не столько важна их первая линия обороны, они ее будут сейчас создавать в другом месте. Им сейчас важно расширение русла реки. Во-первых, течение сейчас усилилось, но оно не будет всегда таким, это понятно. Вода спадет и течение немного успокоится. Но расширяется русло, соответственно, им можно создать линию оборону в другом месте. Также расширение русла будет означать, что времени для форсирования реки украинским войскам необходимо больше. Также очевидно, что все действия становятся заметней. В этом логика российских оккупантов, почему они приняли такое решение.

Они сейчас разместят свою линию обороны дальше и таким образом будут говорить, что «решили задачи по недопущению форсирования Днепра украинскими войсками». Россияне рассматривали вариант подрыва дамбы давно, еще в ходе наступления украинских войск на Херсон.

— Какие в целом будут последствия этого подрыва?

— В первую очередь будут жуткие последствия этого военного преступления для обычных людей. Пострадают люди, будут разрушены или повреждены дома, будет эвакуация населения. Потом будет ряд экологических проблем, связанных с отсутствием водоснабжения. Это все окажет сильное негативное влияние на экологию в целом. С военной точки зрения каких-то существенных последствий, которые серьезно изменяли бы планы контрнаступления Украины, нет.

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