Севастополь, Алушта и Керчь внезапно оказались в полном «блэкауте» и без воды 17.06.2023, 8:15

7,756

Оккупационная администрация не знает, что делать.

Ночью 16 июня Алушта, Керчь и Севастополь во временно оккупированном Крыму практически одновременно остались без света. В Севастополе в нескольких районах города электричество погасло везде и разом. Город моментально погрузился в кромешную темноту: света нет в домах, не освещены дороги, магазины, передает dialog.ua.

Местные жители говорят, что оккупационные власти долгое время не комментировали проблему, причина «блэкаута» была неизвестна.

Позже «губернатор» Развожаев написал, что, по предварительной информации, отключилась автоматика на подстанции «Севастополь». По его версии, специалисты работают по восстановлению электроснабжения, однако им потребуется несколько часов.

Причина случившегося по-прежнему неизвестна. В случайность происшествия крымчане не верят, так как сразу после «блэкаута» в Севастополе электричество пропало в Алуште и Керчи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».