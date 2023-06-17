Подоляк: Напуганный Лукашенко косплеит Медведева 2 17.06.2023, 11:47

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Михаил Подоляк

Аффективный диктатор не является сегодня субъектом какой-либо политики.

Диктатор Лукашенко радуется, что может получить ядерное оружие от России и уже успел пригрозить катастрофой всему миру. Впрочем, это похоже на истерики кремлевского пьяницы Дмитрия Медведева. И делает Лукашенко это, потому что изрядно напуган.

Об этом в эксклюзивном интервью «24 каналу» рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– Ольга Скабеева поехала к Александру Лукашенко, сфотографировалась с указателем «200 километров до Киева» и написала «ждите в гости». В то же время Лукашенко разбрасывается угрозами. Какие шансы ядерной угрозы для Украины из Беларуси, учитывая, что мы понимаем, у кого есть «кнопка» и чтобы подставить Лукашенко, он может нажать ее?

– Российские пропагандисты еще не закончили «третий день захвата Киева». Пусть лучше в Белгородскую область едет и в Таволжанке рассказывает, сколько до Москвы осталось. И где она потом «привет» будет передавать и кому в Москве, где начнутся бунты?

Надо просто, чтобы они объективно смотрели на окружающий мир и на то, как события разворачиваются. Потому что можно до бесконечности любить саму себя, когда ведешь эфиры, но надо периодически смотреть в зеркало и видеть там написанный приговор.

Относительно Лукашенко. Во-первых, это тактическое ядерное оружие, там нет никакой кнопки или чего-нибудь подобного. Во-вторых, контролировать тактическое ядерное оружие будет российский контингент. В-третьих, использование ядерного оружия тактического типа – это те же ракеты, которыми они сегодня атакуют без ядерных боеголовок нашу территорию.

Это те же ракеты, которые могут лететь на расстоянии от 500 км до 6000 км. Соответственно, чтобы использовать тактику, их не следует размещать непосредственно на границе с той или иной страной.

Лукашенко не является сегодня субъектом не только глобальной политики, он даже не является субъектом войны в Украине. Лукашенко является странным «братом-близнецом» Медведева, который должен выполнять функцию «клоунского ВИП-агитационного поезда». Не больше, но и не меньше.

Они должны делать странные, абсолютно анекдотические заявления, обсуждающие те или иные информационные площадки для того, чтобы это пространство было забито. Потому что функция Медведева и Лукашенко все же дать России возможность влиять как на общий негативный контекст оценки этой войны. То есть, чтобы поле было забито еще чем-то, кроме негатива в отношении России.

Лукашенко бравирует и хочет запугать. Вы помните его планы: «давайте, чтобы было без контрнаступления». У Лукашенко был свой «мирный план», мол, мы сложим оружие, отойдем и главное, чтобы нам оружие через границу не подвозили. Тогда все якобы закончится.

Нет смысла обращать внимание на какие-либо слова Лукашенко. Он находится в аффективном состоянии, но не в таком, как Россия. Так как Лукашенко абсолютно сознательный, как только падает российский режим, у него будут существенные проблемы на улицах Беларуси, которые не были до конца проговорены во время событий лета – осени 2020 года.

Тогда практически все белорусское сообщество считало, что президентские выборы были сфальсифицированы. Это были шестые или седьмые выборы, в которых принимал участие Лукашенко, но так или иначе они были сфальсифицированы.

Общество тогда задавало много вопросов, против него ввели максимально жестокие репрессии вплоть до массовых убийств и изнасилований. То есть правитель страны, насилующий свое общество, точно получит множество вопросов, после того как упадет единая сеть его поддержки – Россия.

Ему очень страшно, поэтому он продолжает играть в эту игру – любым путем остановим Украину в процессе контрнаступления.

Единственная миссия Лукашенко, как и любого, кто находится в ареале интересов России, – любой ценой остановить:

контрнаступление на поле боя;

максимальную поддержку Украины партнерами с военной точки зрения.

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