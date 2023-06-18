ВСУ разгромили российские военные базы на Азовском и Черном морях 18.06.2023, 8:24

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Удары нанесены по оккупантам в Геническе, Скадовске, Рыково и Лазурном.

В нескольких временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области, на побережье Черного и Азовского морей, утром 18 июня, прозвучали мощные взрывы. Украинские СМИ сообщают о детонации на складах и базах российских войск.

Во временно оккупированном городе Геническ на Херсонщине утром 18 июня звучали громкие взрывы. По словам очевидцев, «бавовна» посетила склад боеприпасов российских военных в пригороде.

Об этом написали мониторинговые Telegam-каналы, публикуя кадры. Информацию подтвердил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как рассказал советник мэра, в поселке Партизан возле Геническа есть попадание на территорию элеватора. По словам местных жителей, там был большой склад боеприпасов оккупантов. В результате этого началась детонация.

Активист Сергей Стерненко отметил, что было «очень хорошее попадание», детонирует уже несколько часов и это слышно на большое расстояние.

Позже появились сообщения и о взрывах в Скадовске, а также в поселке Лазурном Скадовского района Херсонской области в районе детского лагеря «Солнечный», который оккупанты превратили в свою военную базу.

Кроме того, в поселке городского типа Рыково Генического района Херсонской области уже несколько часов продолжаются взрывы на территории элеватора, в воздух поднимается дым. По предварительным данным, зафиксировано попадание в крупный склад с оружием.

«Во временно оккупированном Геническе утро начинается бодро! Бавовнятко!» – иронически указали пользователи сети.

На нем виден столб густого дыма на фоне неба цвета восхода солнца. Местные жители подчеркнули, что речь идет не о самом Геническе, а его пригороде. В частности, «бавовна» наблюдалась из поселка Рыково, а он – в 18 километрах от райцентра.

«В районе Рыково утро началось так. Минус значительный склад БК», «В Рыково, Херсонская обл., 80 км от Мелитополя – в четыре утра произошел бум. О*к курил в неположенном месте, в следствии элеватор – он же военная база – детонирует уже 1,5 часа», – написали местные жители.

В комментариях украинцы отметили, что звонили родным в Геническ и те подтвердили, что в районе города «взрывается очень громко, но дыма не видно». Другие очевидцы указали, что там уже около двух часов продолжается детонация БК оккупантов.

«Я звонил родственникам: аж земля трясется там», «Два часа уже детонирует», «Точно в цель», – комментировали в сети около 06:00 воскресенья.

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