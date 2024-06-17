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Президент Литвы призвал создать специальный трибунал над Россией

  • 17.06.2024, 3:59
Президент Литвы призвал создать специальный трибунал над Россией
Гитанас Науседа

Который поможет удержать РФ от новых агрессий в будущем.

Одной из ключевых основ для установления справедливого и устойчивого мира является привлечение России к ответственности за совершенные в Украине военные преступления. Достичь такой ответственности поможет специальный международный трибунал, активизировать работу по созданию которого мировое сообщество обязано уже сейчас, пишет obozrevatel.com.

В то же время, устойчивый мир на континенте невозможен, если Украина вынуждена будет уступить агрессору или часть своего суверенитета, или свою территорию. Об этом в ходе Глобального саммита мира в Швейцарии 16 июня заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Он выразил уверенность в том, что Саммит мира в Швейцарии положит начало процессу достижения устойчивого мира в Европе – и призвал участников создать международный трибунал, который бы заставил РФ ответить за совершенные в Украине военные преступления.

«Невозможно достичь справедливого мира без привлечения к ответственности за преступления. Это нужно сделать на основе Устава ООН. Чтобы убедиться в этом, мы хотим установить специальный международный трибунал. Я призываю участников этого саммита присоединиться к этому трибуналу», – подчеркнул Науседа.

Также нельзя достичь справедливого и устойчивого мира в Украине и Европе и в случае, если агрессор в результате развязанной им войны оставит за собой хотя бы метр украинской земли или получит рычаги для давления на суверенное государство, каким было, есть и будет Украина.

«Хочу подчеркнуть, что мира в Украине можно достичь только путем полного восстановления территориальной целостности Украины. Чтобы это произошло, Россия должна прекратить свою агрессию полностью и окончательно. И без каких-либо условий вывести все свои войска и военное оборудование из Украины. Призывы к Украине пойти на компромисс в отношении своего суверенитета или целостности или призывы принять российские ультиматумы служат лишь установлению «мира», который Россия использует, чтобы продолжить войну», – отметил президент Литвы, намекнув, что здесь на руку агрессору играют и озвученные некоторыми государствами мира «альтернативные планы», которые не учитывают этих двух ключевых «столпов» справедливого завершения войны.

В то же время, по мнению Науседы, участники первого Саммита мира преимущественно разделяют сформулированное, в том числе, в его выступлении видение прекращения войны.

«Мы здесь, чтобы подержать план президента Зеленского по достижению мира. Мира справедливого и устойчивого. И давайте не забывать, что российская агрессия против Украины началась не в 2022 году, а гораздо раньше, в 2014-м, с незаконной аннексии Крыма и вторжения на восток Украины. Российская агрессивная война против Украины нарушает все принципы Устава ООН. Ни одна страна не имеет права вето против суверенного выбора демократического и суверенного государства. Наша коллективная обязанность – быть полностью солидарными с Украиной в эти сложные времена, независимо от того, что нужно для украинской победы», – подчеркнул Науседа.

Он добавил: мировое сообщество имеет перед собой важнейшую задачу – добиться завершения войны России в Украине таким образом, чтобы РФ больше не смогла ни на кого нападать.

«Международное сообщество должно убедиться в том, что мир устойчив. Мы все должны согласовать механизм, каким образом удержать Россию от новых агрессий в будущем», – убежден президент Литвы.

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