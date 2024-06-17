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SpaceX купила у канадского фермера части ракеты, которые упали на его территорию

  • 17.06.2024, 2:23
SpaceX купила у канадского фермера части ракеты, которые упали на его территорию

Мужчина «в восторге от результата».

В начале этого года массивные обломки космического корабля SpaceX Crew Dragon, который недавно вернул четырех астронавтов с Международной космической станции, неожиданно упали на ферму в сельской местности Саскачевана, Канада.

Фермер выставил эти обломки на продажу пообещав задонатить вырученные деньги на развитие местной хоккейной площадки и SpaceX выкупила их, пишет 24tv.ua.

Фермер Барри Савчук, который обнаружил космические обломки, теперь сможет выполнить свое обещание. Представители SpaceX прибыли на его ферму на грузовике U-Haul, чтобы собрать космический мусор. Хотя они не раскрыли никаких деталей во время своего визита, Савчук остался в восторге от результата.

– Мы получили кое-что для катка в Итуне, и это то, о чем мы всегда мечтали, – сказал Барри.

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