Силовики устроили повторный хапун на мясокомбинате в Волковыске 18.06.2023, 19:51

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Задержаны пять человек.

На мясокомбинате в Волковыске на прошлой неделе «работал» ГУБОПиК, пишет «Белсат».

«Проверяли телефоны и узнавали, за кого голосовал на выборах, поддерживаешь ли действующую власть. Пять человек «тест» не прошли и были задержаны. Мало того, что на самом предприятии переработки и недоплата, так сейчас такое», – поделились с ресурсом читатели.

Напомним, ранее сообщалось также, что силовики побывали на предприятии 1-2 июня. Тогда в милицию забрали более 15 человек. Некоторых после проверки телефонов отпустили. Как стало известно изданию, силовики искали подписки на «экстремистские» телеграм-каналы и «политические» фото и видео. Людей забирали на проходной мясокомбината и на автобусной остановке.

Массовые политические репрессии в Беларуси продолжаются с 2020 года. После выборов люди вышли на протесты против фальсификации их результатов и насилия силовиков. С началом полномасштабной войны в Украине белорусы подверглись преследованию за антивоенные настроения. За 2,5 года террора в стране произошло около 50 тысяч политически мотивированных задержаний, заведено около 12 тысяч политико-уголовных дел и отброшены базовые нормы законности и морали.

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