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Фарерские острова ограничили доступ россиян к своим портам

  • 2.06.2023, 1:06
Фарерские острова ограничили доступ россиян к своим портам

Из-за вторжения РФ в Украину.

Автономные Фарерские острова Дании заявили в четверг, что в ответ на вторжение России в Украину доступ России к их портам в Северной Атлантике будет ограничен.

Об этом сообщает AFP.

«Только рыболовные суда, осуществляющие исключительно рыболовство в соответствии с двусторонним соглашением между Фарерскими островами и Россией, смогут заходить в порты Фарерских островов», – заявило правительство островов.

«Деятельность российских рыболовецких судов в порту будет ограничена сменой экипажа, бункеровкой, обеспечением, высадкой и перегрузкой», – говорится в заявлении.

Техническое обслуживание будет запрещено, а закупка товаров ограничена.

Правительство Фарерских островов пытается уменьшить российскую деятельность в своих портах из-за риска шпионажа и после критики относительно обновления двустороннего соглашения о рыболовстве в конце ноября.

Соглашение, которое ежегодно возобновляется с 1977 года, устанавливает квоты на вылов нескольких видов рыбы, в частности трески, пикши, путассу и сельди, в Баренцевом море для фарерских рыбаков и у Фарерских островов для россиян.

По данным министерства рыбного хозяйства, рыба, выловленная в рамках соглашения, составляет пять процентов валового внутреннего продукта островов.

Фарерские острова, на которых проживает около 54 000 жителей и которые расположены между Шотландией и Исландией, являются в значительной степени автономными от Дании с 1948 года.

Они в значительной степени зависят от рыболовства и имеют автономную коммерческую политику.

Россия стала ключевым торговым партнером Фарерских островов после того, как они и соседняя Исландия поссорились с Европейским Союзом, включая Данию, между 2010 и 2014 годами из-за квот на вылов скумбрии и сельди.

Эмбарго ЕС на поставки фарерской рыбы нанесло ущерб экономике территории, которая переориентировалась на другие рынки.

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