Пашинян внезапно «ударил в спину» Кремлю 3 2.06.2023, 8:32

9,304

Никол Пашинян

Армения не является союзником России в войне против Украины.

Армения не является союзником России в войне против Украины. При этом Ереван из-за войны испытывает «беспокойство».

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает «Радио Азатутюн».

«Об этом никогда не говорилось вслух, но я думаю, что это видно: в войне с Украиной мы не союзник России. И наше чувство от этой войны, от этого конфликта - беспокойство, потому что она напрямую влияет на все наши отношения», - заявил он.

Пашинян заявил, что Ереван уязвим, поскольку не является союзником ни России, ни Украины в войне.

«На Западе замечают, что мы союзник России, больше замечают именно это. А в России видят, что мы им не союзник в войне с Украиной. И получается, что мы никому не союзник в этой ситуации, а значит, уязвимы», - заявил он.

Премьер добавил, что у Армении много своих забот, чтобы вовлекаться в решение чужих.

«Кажется, что есть способ лавировать между всеми этими столкновениями, но также правда в том, что чем сложнее становится ситуация, тем больше сужается возможность лавирования. Мы лавируем не потому, что у нас нет мнения о ситуации, а потому, что у нас, к сожалению, слишком много забот, что не позволяет нам быть более вовлеченными в решение других забот», - отметил Пашинян.

Нейтралитет Армении

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Ереван занял нейтральную позицию в войне. При этом власти Армении выражали надежду, что Киев и Москва смогут урегулировать разногласия. Однако Ереван заявлял о готовности принимать украинских беженцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».