СМИ: В связи с резким ухудшением состояния Лукашенко запущен сценарий «передачи власти» 2.06.2023, 9:45

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В Минск прибыли секретарь Совета безопасности РФ Патрушев, глава ФСБ Бортников и глава внешней разведки Нарышкин.

Сын диктатора Лукашенко Виктор Лукашенко срочно отправился в Пекин. По слухам из Минска, резкое ухудшение здоровья Лукашенко заставляет его окружение срочно разработать сценарий передачи власти, сообщает BRIEF.

Из Москвы в Минск вчера приехали секретарь Совета безопасности Патрушев, глава ФСБ Бортников и глава внешней разведки Нарышкин.

В администрации Лукашенко начата подготовка к досрочным «выборам» и созыву «всебелорусского народного собрания».

Ожидается, что Лукашенко перейдет на место «главы» «народного собрания».

В отношении сменщика Лукашенко решения нет.

Бывший глава администрации и прокурор Беларуси Виктор Шейман и Виктор Лукашенко планировали назначить президентом премьера Романа Головченко.

Другая часть окружения Лукашенко делает ставку на Наталью Кочанову.

Вероятным компромиссом может стать назначение сменщиком Лукашенко Михаила Мясниковича.

Российская сторона также предлагает Станислава Зася. По словам источника в Минске, российские силовики предлагают на время передачи власти ввести на территорию Беларуси ограниченный контингент ОДКБ.

Предлагается также не затягивать процесс передачи власти и сделать его стремительно. Москва предлагает также использовать передачу тактического ядерного оружия для ввода российских войск.

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