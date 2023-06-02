«У меня стояла задача сделать классный продукт, которого не было в Беларуси» 5 2.06.2023, 9:59

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фото: onliner

Почем продают готовые бизнесы с обещанием прибыли?

Летом рынки затихают, но бизнесы продолжают искать новых владельцев. Возможно, именно сейчас, когда многие уходят на каникулы, есть шанс рассмотреть симпатичное предложение, которое еще никто не успел увести.

Журналисты onliner.by изучили предложения на «Барахолке» и показываем интересные проекты.

Хотите в общепит? Нужно от 19 тыс.

Сейчас у заведений самое горячее время, когда можно завлекать летними террасами всех, кто не уехал на дачу или в отпуск. Если готовы стартовать со своим бизнесом летом, на «Барахолке» есть пару симпатичных вариантов.

Пончиковую BonPon отдают за 30 тыс. рублей. Ее владелец Сергей открыл этот бизнес четыре года назад как ИП. Мужчина не имел отношения к сфере общепита, но захотел сделать такие пончики, которые понравились бы его детям.

— У меня стояла задача сделать классный продукт, которого не было в Беларуси. На тот момент, когда я об этом задумался, были только заморозка и советские пончики (а это очень жирный продукт). Тогда же этим занялась еще одна компания, которая сейчас превратилась в сеть.

В первую очередь я нацеливался на то, чтобы мои дети могли есть этот продукт, и у меня это получилось.

Пончики готовились на открытой кухне недалеко от «Песочницы», там же или через доставку можно было заказать продукцию. Со всей готовкой и бизнес-вопросами Сергей справлялся, но часть задач можно и делегировать.

— С января у меня второй проект, и были ожидания, что я потяну оба. В итоге не там и не здесь, поэтому отдал предпочтение чему-то новому для себя и свежему.

Потенциальному покупателю Сергей готов передать все, что нужно для бизнеса, но говорит, что речь идет в первую очередь не про место или оборудование, а про технологию: есть секретный рецепт пончиков и глазури, который он передаст. Бизнес передается без претензий на будущую прибыль.

Еще одну точку, которую называют перспективной, готовы передать на фуд-молле «Конкорс» в торговом центре Galileo. Это «ЧебурекМИ» с акцентом на монопродукте.

Корнер соседствует с другими заведениями, но так и задумано: они должны не конкурировать, а дополнять друг друга, тем более это единственная чебуречная на весь фуд-молл. Этот бизнес нынешний владелец Андрей начинал вместе с партнером.

— Покупали франшизу специально под открытие фуд-молла «Конкорс», но на данный момент ситуация такова, что я остаюсь один в проекте. Я не справлюсь, потому что я не человек общепита.

Конечно, лучше, чтобы человек разбирался в этом, но, по сути, это полностью готовый бизнес, франшиза все предоставляет — вплоть до того, где стаканчики заказывать. Так что это полностью рабочая точка с кассой, персоналом и юрлицом, отдаем этот проект без долгов.

Сейчас корнер продают за 50 тыс. рублей, потенциальному покупателю готовы немного уступить.

— Точка работает в плюс, это все видно по документам, и покупатель их увидит. Он отдаст нам наши затраты, чтобы не начинать с нуля, а просто продолжить работу.

За 19 тыс. рублей продается кофейня на первом этаже ФОК на улице Кальварийской, 37/2. Площадь — 12 «квадратов», за аренду в месяц нужно платить 270 рублей. Кофейня полностью оборудована для работы. Продают из-за переезда.

Еще одну кофейню в центре Минска оценивают в $15 500 в эквиваленте. Она находится на проспекте Машерова и работает с сентября 2022 года. Объект функционирует на упрощенной системе налогообложения с двумя сотрудниками.

Договор госаренды заключен на длительный срок, аренда зафиксирована в рублях до 2026 года с дальнейшей пролонгацией (12 рублей за «квадрат», общая площадь — 120 кв. м).

Все необходимое для работы оборудование в собственности: терминал, кассовый аппарат, холодильник, посуда, столы, стулья, кресла, светильники и электрика, сантехника, полки и другая мелкая мебель. Внутри оборудовано 40 мест, можно организовать летнюю террасу.

По словам владельцев, выручка — 400—900 рублей в день (это фактически на одном кофе, ассортимент по кондитерке минимальный), прибыль с учетом всех расходов составляет 3000 рублей в месяц.

А есть что-то дешевле?

Есть, но вариантов не так много. Отдельные вендинговые автоматы не рассматриваем, нам нужен плюс-минус оформившийся бизнес.

Здесь отдают мобильное джакузи на дровах. Сейчас оно стоит в городе Витебске, но может приехать куда угодно за 21 тыс. рублей.

Владельцы говорят, что включали всего два раза, а теперь это можете делать вы.

За 17,5 тыс. рублей предлагают студию красоты на Московском рынке в Малиновке. Могут продать вместе с ООО или без юрлица.

Есть оборудование для работы мастера по маникюру/педикюру, парикмахера и бровиста и мебель. Вместе с этим достаются косметика для продажи, краски, лаки и другие расходники, которых хватит на несколько месяцев. Плюс есть терминал, компьютер и рабочий телефон.

И главное, что сообщает нынешняя владелица, — месячный доход на старте составит около 3 тыс. рублей. Причина продажи — нужно больше внимания первому бизнес-проекту.

И самый бюджетный вариант в подборке — цветочный магазин за 14,5 тыс. рублей. Цветы придется закупать самому, но есть оборудование и заключен договор госаренды. Помещение находится на цокольном этаже жилого дома в Грушевке.

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