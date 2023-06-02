Путин заявил, что Россией управлять «бесполезно» и спровоцировал Гиркина 6 2.06.2023, 10:22

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Диверсант обрушился на главу Кремля.

Президент РФ Владимир Путин дошел до пика своего «маразма» и унизил сам себя, признав, что Россией управлять «бесполезно».

Об этом он заявил в рамках обращения к россиянам, нарвавшись на гнев «главного» террориста РФ Игоря Гиркина (Стрелкова).

«Управлять Россией совсем несложно, но, абсолютно бесполезно», - признался Путин.

Гиркин в Telegram указал, что сам не ожидал такого откровения от президента РФ и предположил, что таким образом Путин оправдывает тот бардак, который творится в политических кругах России, где его «любимчики» грызутся за власть.

«Теперь понятно, почему ни Пригожину, ни Кадырову никто громко-резко не скомандует: фу! нельзя! место! К чему это все идет думаю, понятно», - высказался террорист.

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