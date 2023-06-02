Путин выступил со странными тезисами 2.06.2023, 3:02

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Президент РФ рассказал про Деда Мороза.

Россия управляется богом, а главнее президента в ней — Дед Мороз. С такими тезисами президент Владимир Путин выступил в четверг на встрече с многодетными семьями.

«Россия напрямую управляется Богом, а если это не так, то непонятно, как она вообще существует», — сказал Путин, цитируя генерал-фельдмаршала Кристофа Миниха, работавшего в России при Петре I.

При этом президент сообщил, что согласен с первой частью утверждения, но имеет возражения против второй.

«Россия, хоть и управляется напрямую Богом, но понятно, что она существует за счет наших людей, за счет таланта наших людей, за счет любви к Отечеству, за счет преданности своей семье и своей Родине», — пояснил он свою точку зрения (цитаты по ТАСС).

По словам Путина, жить в России, которая находится на уровне Африки или ниже в мировых рейтингах демократии, коррупции и свободы СМИ — «это огромная честь и удовольствие».

На вершине российской пирамиды госуправления в представлении правящего более 20 лет Путина находится Дед Мороз, который, по его словам, «главнее» президента.

«Дед Мороз, я думаю, главнее [меня], потому что он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел», — пояснил Путин (его цитирует «Коммерсант»).

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