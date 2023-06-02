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Политзаключенная Оксана Зарецкая была в коме

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  • 2.06.2023, 10:24
  • 3,626
Политзаключенная Оксана Зарецкая была в коме
Оксана Зарецкая

Сейчас она находится в гомельской ИК-4.

По информации правозащитников «Весны», тренер по этикету Оксана Зарецкая после оглашения приговора почувствовала себя плохо, ее госпитализировали. Как минимум три дня женщина провела в коме, а через какое-то время ее вернули на «Володарку». Врачи СИЗО не оказывали должной медицинской помощи Зарецкой, даже не принимали валерьянку для нее в передачах от родных.

Оксана Зарецкая - тренер по этикету и бизнес-коммуникациям, культуролог, магистр педагогики. 14 марта ей присудили 1,5 года колонии по «народной» статье 342 УК. В мае ее этапировали в гомельскую ИК-4.

Поддержите Оксану: ИК № 4. 246035, Гомель, Антошкина, 3, Зарецкая Оксана Анатольевна.

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