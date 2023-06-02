«Простояли всю ночь в очереди, чтобы узнать, что на границе нельзя выписать страховку» 2.06.2023, 10:47

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Фото: «Наша Ніва»

С какими проблемами сталкиваются белорусы из-за отмены «Зеленой карты»?

Срок действия обязательств по взаимному признанию «Зеленой карты» истек 1 июня. Но белорусские страховые компании перестали оформлять полисы этого типа еще 17 мая. Сейчас выехать за границу могут только автомобили, застрахованные в иностранных компаниях. Как выяснилось, сделать это непросто, пишет nashaniva.com.

«Езжайте через другой пункт пропуска»

Сначала казалось, что обычные автолюбители будут только в плюсе, так как европейские полисы дешевле белорусских. Но приобрести страховку можно не на всех пунктах пропуска.

Например, люди, которые по несколько часов стояли в очереди на выезд из Беларуси через пункт пропуска «Лоша», были вынуждены разворачиваться и ехать на другой пограничный переход, где такая возможность есть.

«Белорусский пограничник перед тем, как запустить на территорию терминала, спросил, есть ли у нас страховка для въезда в Литву. Естественно, ее у нас не было, так как мы рассчитывали, что купим ее в самом пункте пропуска на литовской стороне», — говорит собеседник.

Белорусский пограничник сообщил путешественникам, что им нет смысла заезжать на терминал, так как без страховки их не пропустит литовская сторона, а оформить страховку в этом пункте пропуска невозможно.

«В итоге мы почти целую ночь провели в очереди, чтобы узнать, что не сможем попасть в Литву. Пограничник посоветовал нам ехать через «Котловку» или «Каменный Лог», так как там полис можно приобрести на самой границе».

Приобрести страховку на границе с Литвой можно в четырех из шести пунктов пропуска. Помимо «Лоши», страховку невозможно сделать в пункте пропуска «Видзы».

Попасть в Польшу еще сложнее. В единственном пассажирском пункте пропуска «Брест — Тересполь» выписать полис тоже нельзя.

«Разворачивают прямо на мосту»

По словам белорусов, поляки не пускают в Польшу, если у водителя нет страховки на автомобиль.

«Прямо на мосту разворачивают в Беларусь», — говорит мужчина.

Помимо некоторых пунктов пропуска на белорусско-литовской границе, застраховать автомобиль можно непосредственно на территории ЕС. Но такой вариант подходит только тем, кто уже находится там.

Также некоторые литовские страховые компании готовы оформить полис онлайн. Страховка на 15 дней стоит 28 евро, хотя еще недавно ее продавали по 21 евро. Полис на 30 дней стоит 36 евро, цена на него в последнее время не менялась.

Но могут возникнуть сложности с оплатой. Белорусам приходится просить знакомых, которые живут в Литве, чтобы те оплатили полис со своего литовского счета, так как страховые не принимают переводы с белорусских карт. Некоторые белорусы говорят, что рассчитывались за литовские страховки через Paysend.

Купленная в Литве страховка подходит для всех стран ЕС.

С Польшей ситуация, по крайней мере, пока выглядит более сложной, так как после того, как наплыв желающих оформлять полисы онлайн увеличился, польским страховым компаниям запретили оформлять полисы в онлайн-формате на авто, зарегистрированные в Беларуси и России.

Но некоторые белорусы говорят, что если есть знакомые страховые агенты, то застраховать автомобиль без физического присутствия можно. Естественно, такой вариант доступен далеко не для всех.

Цены на страховку в Польше разные. Полис на 30 дней продают от 160 злотых (около 35 евро).

Для сравнения, белорусская «Зеленая карта» на 15 дней стоила 30 евро, а на 30 дней — 50 евро.

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