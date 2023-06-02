Украинские пограничники потроллили лукашистов

Украинские пограничники потроллили лукашистов2
- 2.06.2023, 10:57
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Видеофакт.
Украинские пограничники записали для лукашенковских ответ на «обращение про борщ» на белорусском языке. И включили песню «Буде тобі, враже, так, як відьма скаже!», сообщает «Белсат».
«Мы всегда боремся за свою независимость. А вы на это неспособны», – утверждается в аудиозаписи, которую украинские пограничники записали для оппонентов в ответ на «приглашение на борщ».
Запись прозвучала на белорусском языке.
«Если у вас возникнут трудности с пониманием белорусского языка – задумайтесь и выучите его. Отбросьте язык оккупантов, которые находятся на вашей земле».
Украинская пограничная служба советует белорусам «изменить ингредиенты» и стать свободным народом.
«Жаль иметь соседей, которые говорят о какой-то тождественности и родстве, но не имеют с нами ничего общего... Украинцы - свободолюбивая нация, мы всегда боремся за свою независимость. А вы на это неспособны и много лет находитесь в плену одного тирана и бункерного деда».