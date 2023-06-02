Вот тебе, батюшка, и новая гражданская война 1 Игорь Эйдман

2.06.2023, 11:02

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Игорь Эйдман

Предпосылки уже налицо.

Может ли агрессия России против Украины дать старт новой русской смуте, гражданской войне? Да запросто. Предпосылки уже налицо.

Только один из возможных вариантов такого развития событий.

Запрет упоминать Пригожина на ТВ, ответная активизация его политической кампании, включая тур по регионам России, наезд на него высокопоставленных кадыровцев (Делимханова и Даудова) - звенья одной цепи, способной привести к серьезному внутрироссийскому конфликту. Это часть противостояния Пригожина и Администрации президента, которая решила подрезать крылья все более популярному среди ядерного путинского электората непредсказуемому авантюристу. Пригожина аппаратно душат, а он отыгрывается в информационном пространстве.

Именно поэтому АП в лице, по видимому, Кириенко привлекла к кампании против Пригожина Кадырова и его абреков, чтобы они вербально опустили кровавого повара в глазах потенциальных сторонников.

Пригожин ответил крайне жестоко через предводителя своей банды Уткина (Вагнера), который наехал на кадыровцев, напомнив, что воевал с ними в двух Чеченских войнах, и выразив готовность прибыть на стрелку, забитую Пригожину. Неправда ли, напоминает разборки 90-х: питерская и чеченская банда забивают стрелку, потом кто-то из них на нервах может нажать на курок и начнется тотальное смертоубийство.

Вполне возможный сценарий дальнейшего развития событий: кадыровцы и пригожинцы устраивают стрелку, переходящую в перестрелку. Потом начинается полномастштабное столкновение между ЧВК Вагнера и кадыровским «Ахмадом». Российское министерство обороны, ненавидящее Пригожина, вмешивается на стороне кадыровцев. Но посланные против Вагнера части из националистических античеченских соображений, распространенных в армии и спецслужбах, переходят на сторону Пригожина.

Вот тебе, батюшка, и Юрьев день (зачеркнуто) новая Гражданская война.

Игорь Эйдман, t.me

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