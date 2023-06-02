В Минобразования ответили на самый волнующий белорусов вопрос по централизованному экзамену 2.06.2023, 11:15

Но понятнее не стало.

В Министерство образования поступают вопросы по результатам централизованного экзамена. Ведомство опубликовало ответ на самый волнующий детей и их родителей вопрос по централизованному экзамену (ЦЭ). Но кажется, понятнее не стало.

Самый главный вопрос — методика перевода первичных баллов в тестовые.

«Методика перевода первичных баллов в тестовые используется с 2019 года и утверждена приказом министра образования для расчета результатов ЦЭ. Результаты репетиционного ЦЭ от 28 января 2023 года были рассчитаны по данной методике. В связи с отсутствием изменений в методике перевода первичных баллов в тестовые с 2019 года информирование общественности не производилось. Результаты ЦЭ от 14 мая 2023 года также выполнены по данной методике», — сообщили в Министерстве образования.

Расхождения между шкалой перевода ЦТ-2022 и ЦЭ-2023 обусловлены базовым уровнем тестов ЦЭ — а поэтому результаты репетиционного тестирования по подготовке к ЦТ могут не полностью соответствовать результатам централизованного экзамена.

В ведомстве также напомнили, что в настоящее время проводится работа межведомственной комиссии.

Напомним, когда стали известны результаты первого централизованного экзамена (ЦЭ) по белорусскому и русскому языкам, который состоялся 14 мая, то многие оказались недовольны результатами.

30 мая Александр Лукашенко прокомментировал «бучу после ЦЭ» и поручил проверить организацию централизованных экзаменов и разобраться с каждой поступившей жалобой.

Позже Минобразования сообщило, что корректность обработки результатов первого ЦЭ проверит межведомственная комиссия. В ведомстве также добавили, что с 31 мая стартуют плановые приемы граждан по вопросам результатов централизованного экзамена. Уже поступившие обращения по поводу ЦЭ не будут рассматриваться заочно — их авторов пригласят на личный прием к специалистам.

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