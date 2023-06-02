Российский «Панцирь-С1» пытался сбежать от украинских дронов, но что-то пошло не так

Российский «Панцирь-С1» пытался сбежать от украинских дронов, но что-то пошло не так1
- 2.06.2023, 11:43
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Шедевральное видео.
Российский ЗРПК «Панцирь-С1» пытался сбежать от преследующих его украинских дронов.
Водитель просил сбить дроны из 30-мм пушек 2А72, поскольку на прямой дороге сложно увернуться, но залп ушел в «молоко», а дрон нанес удар по комплексу.
Видео погони опубликовал украинский военный эксперт Александр Коваленко.
«Это видео просто шедевр! Оскар!», — отмечает Александр Коваленко.