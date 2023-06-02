Госконтроль и ФСЗН обновили список компаний, в которые придут с проверками 2 2.06.2023, 11:47

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фото: pixabay

От торговых сетей до религиозной общины.

Госконтроль обновил список организаций и ИП, к которым в июне намерены прийти с проверками. «Рейды» будут устраивать специалисты не только этого ведомства, но и других госорганов, пишет zerkalo.io.

В Минске, к примеру, в июне намерены прийти с проверками на «Слодыч» (Белстат), в религиозную общину «Римско-католический приход святого Симона и Елены» (МЧС), в торговую сеть «Гиппо» (МЧС), страховую компанию «Стравита» (Госконтроль),

В Брестской области в этом месяце намерены проверить торговую сеть «Санта ритейл» (Госстандарт, МЧС), «Инко-фуд» (Белстат, МЧС), в Витебской — Витебский хоккейный клуб (Госстандарт), фермерское хозяйство «Пански двор» (Минтруда), в Гомельской — «Гомельвторчермет» (Минтранс).

Посмотреть список организаций и ИП, к которым намерены в июне прийти «в гости» с проверками, можно посмотреть по ссылке.

Также список проверок на июнь разместил Фонд соцзащиты населения. К примеру, в Гродненской области «в гости» в этом месяце придут «Белвторполимер», «Заречный-Агро», Лидский зональный центр гигиены и эпидемиологии, Ивьевскую центральную районную больницу.

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