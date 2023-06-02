закрыть
2 июня 2023, пятница, 13:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Госконтроль и ФСЗН обновили список компаний, в которые придут с проверками

2
  • 2.06.2023, 11:47
  • 3,320
Госконтроль и ФСЗН обновили список компаний, в которые придут с проверками
фото: pixabay

От торговых сетей до религиозной общины.

Госконтроль обновил список организаций и ИП, к которым в июне намерены прийти с проверками. «Рейды» будут устраивать специалисты не только этого ведомства, но и других госорганов, пишет zerkalo.io.

В Минске, к примеру, в июне намерены прийти с проверками на «Слодыч» (Белстат), в религиозную общину «Римско-католический приход святого Симона и Елены» (МЧС), в торговую сеть «Гиппо» (МЧС), страховую компанию «Стравита» (Госконтроль),

В Брестской области в этом месяце намерены проверить торговую сеть «Санта ритейл» (Госстандарт, МЧС), «Инко-фуд» (Белстат, МЧС), в Витебской — Витебский хоккейный клуб (Госстандарт), фермерское хозяйство «Пански двор» (Минтруда), в Гомельской — «Гомельвторчермет» (Минтранс).

Посмотреть список организаций и ИП, к которым намерены в июне прийти «в гости» с проверками, можно посмотреть по ссылке.

Также список проверок на июнь разместил Фонд соцзащиты населения. К примеру, в Гродненской области «в гости» в этом месяце придут «Белвторполимер», «Заречный-Агро», Лидский зональный центр гигиены и эпидемиологии, Ивьевскую центральную районную больницу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип