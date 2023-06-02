Гиркин: Главный ударный корпус выведен из строя, солдаты бегут и сдаются в плен 1 2.06.2023, 14:57

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Игорь Гиркин (Стрелков)

Диверсант рассказал о разгроме российских войск на Донбассе.

Тактика «мясных штурмов» принесла российской армии ужасающие потери и минимальные успехи на фронте. В итоге ВС РФ придется встречать украинское контрнаступление ослабленными и с отсутствием боевого духа.

Об этом откровенно рассказал российский ультраправый чекист, военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин), передает Диалог.UA.

Он в очередной раз раскритиковал военное руководство РФ за то, что бросает солдат в так называемые «мясные штурмы». Это безжалостная тактика, когда солдат мелкими группами без бронетехники и поддержки артиллерии бросают волнами на позиции противника.

«За зиму и весну в ходе «мясных штурмов» наше командование, во первых, полностью вывело из строя свой главный ударный корпус - ЧВК «Вагнер». Что бы там не рассказывал Пригожин о боеспособности своего «корпуса», еле-еле хватило сил «дожать» Бахмут. И другие части и подразделения как участвовавшие в Бахмутском направлении, так и сражавшиеся в районе Авдеевки, Марьинки, Угледара понесли серьезные потери в живой силе и технике. И сейчас они достаточно сильно ослабли», - рассказал Стрелков.

Он боится, что именно в это слабое место ударят Силы обороны Украины в ходе своего большого контрнаступления. Стрелков также подозревает, что российская армия в ее нынешнем состоянии не сможет сдержать прорыв и обвалится. Произойдет массовое бегство солдат с фронта, собственно, оно уже идет.

«Моральная стойкость действующих войск, степень их выучки очень сомнительны… В подразделении «Шторм»... 22 человек сдалось в плен. Или другое подразделение, которое недавно покинуло линию боевого соприкосновения без приказа, которое сейчас ловят и ищут, в составе бывших заключенных… Там противник может добиться успеха», - подчеркнул военный преступник.

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