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Греко-католическому священнику Александру Шевцову добавили еще 30 суток ареста

  • 2.06.2023, 16:25
Греко-католическому священнику Александру Шевцову добавили еще 30 суток ареста
Александр Шевцов

Будславские торжества он проведет за решеткой.

Сегодня суд в Полоцке осудил греко-католического священника Александра Шевцова по новым статьям КоАП. К предыдущему приговору добавили 30 суток и таким образом священник проведет за решеткой 45 дней. Это означает, что Шевцов будет освобожден 8-го июля, через неделю после Будславского фестиваля, сообщает «Хрысціянская візія».

Бывший нунций Святого Престола в Беларуси, архиепископ Клаудио Гуджеротти, прибудет на нынешние торжества в Будслав в качестве папского легата (специального посланника). Таким образом во время его визита, греко-католический священник будет находиться в тюрьме.

Отметим, что неделю назад начался виток репрессий против белорусских священников. Среди задержанных униатский священник Алесь Шевцов, ксендз Андрей Кулик из Миор и ксендз Вячеслав Адамович из Миорского района, а также семинарист Владислав Белодед.

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