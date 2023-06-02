Белоруска приехала из Москвы в Минск заменить паспорт, а ее задержали 1 2.06.2023, 17:32

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Ее подозревают в «разжигании вражды».

Силовики задержали в Минске белоруску, которая приехала на родину из России, чтобы заменить паспорт. Ее «покаянное» видео 2 июня опубликовал приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал, пишет zerkalo.io.

Девушка восемь лет живет в Москве, работает продавцом-консультантом. В Беларусь она приехала 29 мая, чтобы заменить паспорт. В Минске ее задержали.

Приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал утверждает, что белоруску подозревают в «разжигании вражды» и участии в протестах 2020 года.

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