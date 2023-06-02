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В Варшаве состоится встреча с Андреем Санниковым

  • 2.06.2023, 18:07
В Варшаве состоится встреча с Андреем Санниковым
Андрей Санников

Встреча пройдет 4 июня в 15:00.

В Варшаве состоится встреча с лидером гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Санниковым.

Встреча с политиком состоится Варшаве в воскресенье, 4 июня в 15:00 по адресу Koś. pw. św. Aleksandra, Plac Trzech Krzyży, 00-535.

У вас будет возможность лично задать вопросы Андрею Санникову, обсудить актуальные политические темы и узнать о его борьбе за демократию и права человека в Беларуси.

«Это событие, несомненно, станет важным шагом в вашем понимании политической ситуации и позволит выразить свою поддержку борьбе за свободу в Беларуси», - говорится в анонсе встречи на канале Фонда Dar Losu.

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