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Блинкен потроллил армию РФ: Вторая по силе в Украине

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  • 2.06.2023, 19:47
  • 1,862
Блинкен потроллил армию РФ: Вторая по силе в Украине
Энтони Блинкен

Госсекретарь США констатировал, что силу российской армии значительно преувеличивали.

Российская армия сейчас в гораздо худшем состоянии, чем была до полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время речи в Хельсинки.

«Многие были убеждены, что армия России — вторая в мире. И многие этому верили. Теперь мы видим, что она вторая... в Украине», - заявил Блинкен.

Госсекретарь назвал войну России против Украины «стратегическим провалом», который уменьшил «военную, экономическую и дипломатическую мощь России и ее влияние на годы вперед «.

Он также отклонил призывы к прекращению огня, пока Россия контролирует захваченные ею территории на востоке Украины.

«Это легитимизирует захват территории Россией. Это вознаградит агрессора и накажет жертву», - сказал он.

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