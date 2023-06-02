Блинкен потроллил армию РФ: Вторая по силе в Украине 2 2.06.2023, 19:47

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Энтони Блинкен

Госсекретарь США констатировал, что силу российской армии значительно преувеличивали.

Российская армия сейчас в гораздо худшем состоянии, чем была до полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время речи в Хельсинки.

«Многие были убеждены, что армия России — вторая в мире. И многие этому верили. Теперь мы видим, что она вторая... в Украине», - заявил Блинкен.

Госсекретарь назвал войну России против Украины «стратегическим провалом», который уменьшил «военную, экономическую и дипломатическую мощь России и ее влияние на годы вперед «.

Он также отклонил призывы к прекращению огня, пока Россия контролирует захваченные ею территории на востоке Украины.

«Это легитимизирует захват территории Россией. Это вознаградит агрессора и накажет жертву», - сказал он.

US Secretary of State Anthony Blinken:



"The Kremlin has often said that its armed forces are the second strongest in the world. Many believed it. Today, many see the Russian Armed Forces as the second strongest army in Ukraine." pic.twitter.com/zZ55vFesyg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 2, 2023

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