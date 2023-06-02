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Пригожин: Минобороны России заминировало пути отхода подразделений ЧВК «Вагнер» из Бахмута

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  • 2.06.2023, 21:20
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Пригожин: Минобороны России заминировало пути отхода подразделений ЧВК «Вагнер» из Бахмута
Евгений Пригожин

Глава ЧВК рассказал о «сюрпризах с другой стороны».

Пути отхода из Бахмута подразделений частной военной компании Вагнера заминировали представители Минобороны России. Об этом заявил 2 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Пригожин рассказал, что практически 99% подразделений ЧВК «Вагнер» покинули Бахмут, а все позиции были переданы Министерству обороны. Он подчеркнул, что со стороны Вооруженных сил Украины провокаций не было, но «сюрпризы ждали с другой стороны».

— Незадолго до нашего выхода мы обнаружили подозрительную активность на путях нашего выдвижения. В рамках обнаружения этой подозрительной активности мы вызвали правоохранительные органы и стали исследовать пути нашего выхода вдоль дорог. Мы обнаружили около десятка мест, где были размещены различные взрывные устройства, начиная от сотен противотанковых мин и заканчивая тоннами пластида. Все это было на управлении. <…>. Сейчас ведутся разбирательства и расследования. Те, кто закладывал эти заряды, это были представители Министерства обороны [России], — заявил Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» утверждает, что взрывные устройства размещали по указке сверху.

— Данные заряды не было необходимости укладывать для того, чтобы сдержать противника, так как это находится в тыловой зоне. Поэтому можно предполагать, что данными зарядами хотели встретить продвигающиеся подразделения ЧВК Вагнер, хотя колоннами мы не ходим, — сказал Пригожин.

По его словам, все подразделения ЧВК Вагнера «в целости и сохранности, никто не пострадал».

— Что это было? Мы предполагаем, что эта была попытка публичной порки, — уверен Пригожин.

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