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Российские военные проводят ротацию своих подразделений в Беларуси

  • 2.06.2023, 21:29
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Российские военные проводят ротацию своих подразделений в Беларуси

Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

Вооруженные силы России проводят ротацию своих подразделений, которые дислоцированы в Беларуси в рамках региональной группировки войск. Об этом сообщила 2 июня пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что в интересах повышения обороноспособности «союзного государства» «продолжается реализация мероприятий по повышению боевых возможностей соединений и воинских частей на территории Беларуси».

Завершена поставка в Вооруженные Силы Республики Беларусь с территории Российской Федерации очередного комплекта зенитного ракетного комплекса С-400. Кроме того, проводится плановая ротация воинских частей и подразделений российской составляющей региональной группировки войск (сил).

«На территорию Республики Беларусь комбинированным способом прибывают личный состав, вооружение и техника из состава общевойсковых и танковых соединений Вооруженных сил Российской Федерации», — отметили в Минобороны.

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