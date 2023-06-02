В Индии столкнулись три поезда 1 2.06.2023, 22:13

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50 человек погибли.

Столкновение трех поездов в индийском штате Одиша стало причиной гибели не менее 50 человек. Кроме того, еще 350 пострадали. Об этом сообщила газета Hindustan Times в пятницу, 2 июня.

Трагедия произошла вечером в пятницу в районе города Баласор. Пассажирский поезд Бангалор-Калькутта частично сошел с рельсов после столкновения с пассажирским поездом. Часть вагонов оказалась на соседних путях, и в них врезался скорый поезд Коромандельский экспресс, следовавший из Калькутты в Ченнай.

Все медицинские учреждения и больницы в Баласоре и его окрестностях предупреждены о готовности принять пострадавших.

Власти опасаются, что многие пассажиры могут оставаться заблокированными в поврежденных вагонах, сейчас идет спасательная операция.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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