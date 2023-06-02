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Премьер Польши: Перед нами — историческая возможность установить столетие мира в Европе

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  • 2.06.2023, 23:47
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Премьер Польши: Перед нами — историческая возможность установить столетие мира в Европе
Матеуш Моравецкий

Российский империализм должен быть остановлен.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал предотвратить победу России в полномасштабной войне в Украине, что является «смертельной угрозой» для Европы.

Об этом он сказал в обращении к участникам конгресса Polska Wielki Projekt («Польша – большой проект») в Варшаве, сообщает «Польское радио».

В записи, обращенной к участникам конгресса, Моравецкий рассказал о роли Европы и угрозах для нее.

«Сегодня для Европы существует прежде всего одна смертельная угроза – победа России, которая является антиподом всех ценностей, которые мы лелеем, России, которая хочет не развития, а возвращения к эпохе имперского завоевания, не хочет новых технологий, только старой лжи», – считает он.

Попутно премьер Польши раскритиковал Запад, который «проспал пробуждение» России после событий в Грузии и на Кавказе, а также репрессий против собственного населения.

«Запад и в дальнейшем жил глупой надеждой на стабилизацию отношений. Когда Россия готовилась к разделу Украины, многие западные страны продолжали продавать ей оружие», – заявил Моравецкий, отметив, что ситуация изменилась только после нападения РФ на Украину.

«Перед нами открылась историческая возможность. Украина восстановит свой суверенитет и свободу, а Польша восстановит безопасность на своих границах, а Европа будет иметь века мира, которому не будет угрожать российский империализм», – добавил он.

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