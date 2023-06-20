Данилов о контрнаступлении ВСУ: Все идет по плану, который был утвержден и разработан 20.06.2023, 1:11

Алексей Данилов

План знает небольшое количество лиц.

Контрнаступление украинских военных идет по четко продуманному плану, знающему небольшое количество лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

По его словам, ВСУ мужественно отвоевывает территорию Украины, однако от контрнаступления не следует ожидать скорых результатов.

«Имейте в виду: все идет по плану, который был утвержден и разработан. Отклонений от плана нет. Что это за план – знает ограниченный круг лиц», – рассказал Данилов.

Он отметил, что у украинских военных есть четкая тактика и стратегия, которая была разработана. И в этой ситуации остается ждать и верить.

«Мы верим в наши Вооруженные силы. Мы верим в то, что наше войско непобедимо. И так обязательно будет», - добавил секретарь СНБО.

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