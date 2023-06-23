Айболит из бобруйской зоны 7 Ирина Халип

23.06.2023, 11:35

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Ирина Халип

Из политзаключенных можно составить правительство, и не одно.

В воскресенье лента соцсети пестрела виртуальными букетами и поздравлениями: день медицинского работника, третье воскресенье июня, и все поздравляли врачей – знакомых и незнакомых, тех, кто когда-то помог и помогает теперь, спасших жизнь родственнику и вылечивших ребенка. А я сразу вспомнила Андрея Любецкого – челюстно-лицевого хирурга, который сидит в бобруйской колонии.

Раньше в это самое воскресенье Любецкий отвечал на тысячи поздравлений. Потому что сосчитать точно, скольким помог он, - невозможно. Да он и не считал.

Когда Андрей работал в детской больнице, именно к нему из разных городов Беларуси свозили детей из детских домов – с волчьей пастью, заячьей губой и прочими диагнозами, которые в свое время, возможно, и стали причиной родительского отказа. И Любецкий избавлял этих детей от проблем, которые в будущем лишили бы их возможности нормально жить. Этих детей называли бы уродами и издевались – и в детдоме, и за его пределами. А Любецкий возвращал им обычные, нормальные, симпатичные лица. И следов не оставалось. Он любил своих пациентов и по праву гордился тем, что делает.

А когда завотделением уходил в отпуск, и Андрея назначали исполняющим обязанности, он тут же принимал на лечение беженцев, апатридов, детей, чьи родители в провинции не смогли получить направление. Его отделение превращалось на время отпуска заведующего в большой гуманитарный центр. Там оперировали тех, кто в другое время не имел бы шансов быстро получить направление в эту больницу из-за отсутствия прописки, или вида на жительство, или чиновника на рабочем месте. Любецкий принимал решения быстро. Дети были прооперированы и вылечены, а родители плакали от счастья и благодарили талантливого и благородного человека, который своими дерзкими действиями и тонкой работой внушал надежду на то, что мир все-таки не улетит в пропасть.

А после работы хирург Любецкий бежал, как он выражался, «на фирму» - в частный стоматологический центр. Четверо детей работой в государственной больнице не прокормишь. И после спасенных детей он рвал зубы и ставил импланты. Никогда не жаловался. Всегда шутил. И всегда находил время – для друзей ли, для фейсбучных френдов (это ведь так удобно – написать в личку и договориться о приеме) и для незнакомых людей, которым кто-то посоветовал именно этого врача.

Из больницы его уволили в 2016 году – тогда в семье Любецких родился четвертый ребенок, и Андрей временно отказался от ночных дежурств, чтобы помогать жене. И администрация просто не продлила ему контракт. А из «фирмы» - уже в 2021 году, когда имя Любецкого стало известным за пределами медицинского и пациентского сообществ. На марши они ходили всей семьей и не пропустили ни одного. По вечерам Андрей участвовал в районных и дворовых акциях, а еще был волонтером у стен тюрьмы на Окрестина и оказывал первую помощь избитым, которые оттуда выходили. Случалось, что даже просто в свободный вечер он выходил прогуляться по своим Шабанам с непременным бело-красно-белым флагом.

Весной 2021 года Любецкий остался вообще без работы. А жену Наталью на трое суток поместили в СИЗО КГБ. И Андрей отправил семью за границу – в Германию, где у Натальи живет сестра. Когда он опубликовал в Фейсбуке фотографии жены и детей в аэропорту, подписчики и друзья были убеждены, что они уезжают всей семьей. Но Андрей остался. И впервые в своей жизни он, два десятилетия спасавший, помогавший, лечивший, написал, что готов принять помощь – для своей семьи. Но не успел. Его арестовали через неделю после отъезда Наташи – за комментарии в Фейсбуке. А дальше – как у всех: три СИЗО, пять лет усиленного режима. Из них прошло уже больше двух. Наташа и дети выучили немецкий.

Я вспомнила Андрея Любецкого не только из-за дня медика и букетиков в соцсетях. Я вообще часто его вспоминаю. В Америке Любецкий был бы миллионером, в Европе на его лекции собирались бы сотни студентов, в Азии к нему стояли бы очереди. А в Беларуси он сидит, и никто не знает, что будет с руками хирурга Любецкого, когда он выйдет из колонии. Просто представьте себе, профессионалы какого уровня – из разных сфер - сидят в белорусских тюрьмах за лайк, репост, комментарий, карикатуру, фотографию с флагом. Из этих людей можно было бы составить правительство (и не одно), парламент, масонскую ложу, совет директоров чего угодно или команду профессионалов-единомышленников. А то и просто веселую компанию, которая однажды соберется – нет, не на кухне, там им всем места не хватит. Соберется на площади. И шампанское будет литься рекой, и мы будем жать им руки.

Но сейчас их убивают. Давайте помнить об этом.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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