СМИ: В Украине начали готовиться к подрыву Россией Запорожской АЭС 7 23.06.2023, 13:46

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Из 50-километровой зоны будет эвакуировано полмиллиона человек.

Правоохранительные органы и спасатели в Украине готовятся устранять последствия возможного теракта на захваченной Россией Запорожской АЭС, заявил глава МВД страны Игорь Клименко.

«В ближайшие дни мы проведем соответствующие учения с перекрытием дорог и соответствующим разворотом санитарных блокпостов, где мы будем проверять радиацию. <…> Мы хотим еще раз сгруппировать все службы для того, чтобы мы четко могли отреагировать на любые вызовы», — сказал Клименко (цитата по «РБК-Украина»).

По его словам, граждане, которые захотят уехать с территорий, пораженных радиацией, будут обеспечены транспортом. «Под этой территорией мы имеем в виду 50-километровую зону по радиусу вокруг ЗАЭС. Если мы берем и правый, и левый берег — это примерно полмиллиона населения», — пояснил глава украинского МВД.

Он также отметил, что радиоактивный фон, который будет в воздухе после возможного теракта, продержится примерно сутки. «То есть на 80% мы снизим радиоактивный фон именно в течение суток», — подчеркнул он. Людям в зоне поражения радиацией он посоветовал в это время закрыться в помещении, перекрыть вентиляцию, выключить кондиционеры и уплотнить все отверстия в домах смоченной тканью или скотчем.

«Это все, что необходимо знать. И, конечно, смотреть за СМИ, где мы будем постоянно информировать население о ситуации, которая есть вокруг и, конечно, о мерах безопасности, которые мы будем совместно принимать», — заключил Клименко.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует совершить теракт на Запорожской АЭС. «Наша разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции с выбросом радиации. Они уже все для этого подготовили», — сказал он в видеообращении.

Зеленский напомнил, что радиация «не знает государственных границ» и то, по кому она ударит, «определяется только направлением ветра».

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