Неизвестные военные окружили административные здания в Ростове 24.06.2023, 6:33

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Возможно, это «вагнеровцы».

Местные СМИ публикуют видео танков у штаба Южного военного округа РФ в Ростове. Люди в камуфляже также оцепили здание, где расположен главк МВД и управление ФСБ по Ростовской области.

На одном из танков можно увидеть символ Z. Башни танков развернуты к зданию.

А на этом видео неопознанные бойцы в камуфляже обходят здание, где расположен главк МВД и управление ФСБ по Ростовской области.

Как сообщает издание 161.ru, неизвестными людьми в камуфляже оцеплены также отделение полиции на Буденновском проспекте и здание администрации Ростова.

Пока неизвестно, «вагнеровцы» ли это. Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев утверждает, что люди в камуфляже на видео и фотографиях из центра Ростова-на-Дону — военнослужащие минобороны РФ.

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