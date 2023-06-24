Путин наконец появился на публике и обвинил Пригожина в измене 16 24.06.2023, 10:17

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Глава Кремля заявил, что ему нанесли удар в спину.

Президент России Владимир Путин выступил с первым заявлением после захвата боевиками ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Ростова-на-Дону, Воронежа и начала марша на Москву.

Он подтвердил «контретррористические меры» в Москве, захват Ростова и назвал ситуацию «тяжелыми временами». Путин неуверенно сказал, что «постарается стабилизировать обстановку».

Путин сообщил, что ночью говорил с командующими всех направлений армии РФ.

«Мы боремся за право оставаться Россией, эта битва требует единения всех сил, когда в сторону должно быть отброшено все, что разделяет нас. И потому действия, которые раскалывают наше единство — это, по сути, отступничество и удар в спину России и нашему народу. Именно такой удар был нанесен в 1917 году, когда наша страна сражалась в Первой мировой войне, и победу у нее украли.

Это предательство, непомерные амбиции привели к измене.

Мы не дадим гражданской войне повторится, защитим наш народ и государственность,

Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, против России направлена вся военная и информационная машина Запада.

Вооруженные силы РФ получили необходимый приказ о нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж», — заявил Путин.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.

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