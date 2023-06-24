Будет новый президент: ЧВК «Вагнер» открыто бросила вызов Путину 24.06.2023, 11:49

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У Пригожина официально заявили о начале гражданской войны в России.

После выступления президента РФ Владимира Путина и обстрела идущих на Москву колонн ЧВК «Вагнера» подконтрольные Евгению Пригожину телеграм-каналы официально заявили о начале гражданской войны в России.

«Пыпа (президент РФ Путин — ред.) сделал неправильный выбор. Тем хуже для него. Скоро у нас будет новый президент» — такое заявление сделала ЧВК «Вагнер» в своем телеграм-канале.

«В Воронежской области атакована одна из колонн ЧВК «Вагнер». Так же работает авиация, применяют чугуний. Гражданская война официально началась», — говорится в следующем сообщении.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.

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