«Вагнеровцы» массово выпускают зэков из тюрем Ростова 18 24.06.2023, 15:38

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Они призывают их присоединиться.

Бойцы ЧВК «Вагнер» массово выпускают зэков из тюрем Ростова, чтобы те вступили в их ряды.

Вооруженные люди в камуфляжной форме обезоруживает охрану исправительных колоний Ростова. Они призывают зэков присоединиться к ним и идти вместе на Москву. Об этом сообщает телеграм-канал Ateo Breaking.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы . Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя. Передовые части «Вагнера» на танках вошли в Липецкую область РФ.

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