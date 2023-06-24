закрыть
24 июня 2023, суббота, 16:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Вагнеровцы» массово выпускают зэков из тюрем Ростова

18
  • 24.06.2023, 15:38
  • 17,970
«Вагнеровцы» массово выпускают зэков из тюрем Ростова

Они призывают их присоединиться.

Бойцы ЧВК «Вагнер» массово выпускают зэков из тюрем Ростова, чтобы те вступили в их ряды.

Вооруженные люди в камуфляжной форме обезоруживает охрану исправительных колоний Ростова. Они призывают зэков присоединиться к ним и идти вместе на Москву. Об этом сообщает телеграм-канал Ateo Breaking.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы . Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя. Передовые части «Вагнера» на танках вошли в Липецкую область РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Операция «огонь по штабам» входит в решающую фазу
Операция «огонь по штабам» входит в решающую фазу Леонид Невзлин
Айболит из бобруйской зоны
Айболит из бобруйской зоны Ирина Халип
Путин раскрыл карты
Путин раскрыл карты Петр Олещук
Момент истины
Момент истины Леонид Невзлин