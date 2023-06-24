Леонид Невзлин: Путин прячется в бункере своей резиденции на Валдае

Леонид Невзлин: Путин прячется в бункере своей резиденции на Валдае7
- 24.06.2023, 16:02
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Туда же прилетели его ближайшие друзья и соратники.
Известный общественный деятель и бизнесмен Леонид Невзлин написал в Twitter, что по информации его источников Путин прячется в бункере своей резиденции на Валдае:
— Туда же прилетели его ближайшие друзья и соратники. Диктатор в панике. В сторону Валдая выдвинулись дополнительные войска для его защиты.
Ранее сайт Charter97.org писал, что самолет Путина пропал с радаров.