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Леонид Невзлин: Путин прячется в бункере своей резиденции на Валдае

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  • 24.06.2023, 16:02
  • 9,236
Леонид Невзлин: Путин прячется в бункере своей резиденции на Валдае

Туда же прилетели его ближайшие друзья и соратники.

Известный общественный деятель и бизнесмен Леонид Невзлин написал в Twitter, что по информации его источников Путин прячется в бункере своей резиденции на Валдае:

— Туда же прилетели его ближайшие друзья и соратники. Диктатор в панике. В сторону Валдая выдвинулись дополнительные войска для его защиты.

Ранее сайт Charter97.org писал, что самолет Путина пропал с радаров.

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