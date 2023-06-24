Латвия полностью закрыла границы для россиян 5 24.06.2023, 16:06

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Прекращена и выдача виз.

Латвия в связи с событиями в России – военным переворотом главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина – полностью прекращает выдачу виз россиянам. Об этом сообщил в Твиттер президент Латвии Эдгар Ринкевичс.

«В связи с событиями в России Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие типы виз», - заявил он.

Также, по словам Ринкевичса, остаются без изменений введенные ранее ограничения на пересечение границы для граждан РФ.

Ринкевичс отметил, что Латвия вместе с Литвой и Эстонией тесно координируют совместную охрану границы с Россией и Беларусью.

- Пoграничная охрана усилена, визы или въезд через границу для россиян, выезжающих из России в связи с текущими событиями, рассматриваться не будут. Прямая угроза для Латвии на данный момент отсутствует, - написал он.

Премьер Эстонии Кая Каллас также заявила, что охрана границ страны усилена. Она призвала сограждан не выезжать ни в какую часть России.

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