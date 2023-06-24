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Запад пристально следит за событиями в РФ

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  • 24.06.2023, 16:42
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Запад пристально следит за событиями в РФ

Кремль столкнулся с самым серьезным вызовом за последнее время.

Представители ряда стран Запада заявили в субботу, 24 июня, что их руководство пристально следит за происходящим в России в связи с мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, пишет «Немецкая волна».

Так, представитель правительства Германии сообщил в ответ на запрос, что в Берлине «внимательно наблюдают» за событиями вокруг противостояния властей в Москве с ЧВК «Вагнер».

Заместительница официального представителя правительства в Берлине Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) обратила внимание на то, что российский президент Путин в своем обращении сравнил нынешнюю ситуацию в стране «с 1917 годом». В своем посте в Twitter она назвала «очень интересным» то, что это происходит в «преддверии революции» в России.

ЕС заявляет о внутреннем деле России

В Европейском Союзе также внимательно следят за развитием ситуации в России. «В контакте с европейскими лидерами и партнерами по G7», - написал в Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель, назвав происходящее «определенно внутренним вопросом России» и заверив, что поддержка Украины со стороны ЕС остается непоколебимой.

Джо Байдена проинформировали о событиях в РФ

Белый дом следит за ситуацией в России, президент США Джо Байден проинформирован о развитии событий, сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности Адам Ходж. «Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами по поводу этих событий», - говорится в заявлении Ходжа.

Франция по-прежнему сосредоточена на поддержке Украины

Пресс-служба Елисейского дворца, указав, что президент Франции Эмманюэль Макрон внимательно следит за ситуацией с военным мятежом в России, подчеркнула, что Париж по-прежнему сосредоточен на поддержке Украины.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони усматривает в мятеже наемников ЧВК «Вагнер» доказательство того, что агрессивная война России против Украины ведет к нестабильности внутри страны, говорится в заявлении ее пресс-службы. Мелони объявила, что уже на субботу назначена экстренная встреча с рядом министров и представителями спецслужб.

Министерство иностранных дел в Риме призвало итальянцев, находящихся в России, проявлять осторожность. Глава ведомства Антонио Таяни указал, что МИД находится в контакте с итальянским посольством в Москве.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предостерег сограждан от поездок в Россию.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что собрал совещание по поводу событий в РФ. «В связи с ситуацией в России сегодня утром мы провели консультации с премьер-министром и министерством национальной обороны, а также с союзниками. Ход событий за нашей восточной границей находится под постоянным наблюдением», - написал Дуда в Twitter.

Разведка Великобритании в ежедневной сводке называет мятеж Пригожина «самым серьезным вызовом российскому государству за последнее время». «В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности и особенно российской национальной гвардии будет иметь ключевое значение для того, как будет развиваться кризис», - полагают в ведомстве, отмечая, что силы ЧВК «Вагнер» продвигаются в сторону Москвы, не встречая сопротивления.

«Раскол элит слишком очевиден, - уверен советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя мятеж ЧВК «Вагнер». - Договориться и сделать вид, что все улажено, не получится. Кто-то должен обязательно проиграть: или Пригожин (с роковым финалом), или коллективный «антиПригожин» (группа Путина и кооператив «Озеро»). В России все только начинается».

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