Губернатор Липецкой области подтвердил, что колонны ЧВК «Вагнер» уже находятся в регионе

Губернатор Липецкой области подтвердил, что колонны ЧВК «Вагнер» уже находятся в регионе6
- 24.06.2023, 16:47
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Мятежники могут скоро зайти в Москву.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил, что колонны ЧВК «Вагнер» уже находятся в регионе.
«Жителям настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте», — написал глава региона Игорь Артамонов.
Около 15:00 по Минску стало известно, что боевики «Вагнера» проехали Елец Липецкой области. Это 340 км и примерно 4 часа езды от Москвы. Мятежники могут зайти в столицу уже к 19:00 по Минску.