Губернатор Липецкой области подтвердил, что колонны ЧВК «Вагнер» уже находятся в регионе 6 24.06.2023, 16:47

6,672

Иллюстративное фото

Мятежники могут скоро зайти в Москву.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил, что колонны ЧВК «Вагнер» уже находятся в регионе.

«Жителям настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте», — написал глава региона Игорь Артамонов.

Около 15:00 по Минску стало известно, что боевики «Вагнера» проехали Елец Липецкой области. Это 340 км и примерно 4 часа езды от Москвы. Мятежники могут зайти в столицу уже к 19:00 по Минску.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».