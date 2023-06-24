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Губернатор Липецкой области подтвердил, что колонны ЧВК «Вагнер» уже находятся в регионе

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  • 24.06.2023, 16:47
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Губернатор Липецкой области подтвердил, что колонны ЧВК «Вагнер» уже находятся в регионе
Иллюстративное фото

Мятежники могут скоро зайти в Москву.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил, что колонны ЧВК «Вагнер» уже находятся в регионе.

«Жителям настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте», — написал глава региона Игорь Артамонов.

Около 15:00 по Минску стало известно, что боевики «Вагнера» проехали Елец Липецкой области. Это 340 км и примерно 4 часа езды от Москвы. Мятежники могут зайти в столицу уже к 19:00 по Минску.

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