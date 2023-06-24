Эксперт: Армия Пригожина состоит из куда большего числа бойцов, чем были готовы признать в Кремле 6 24.06.2023, 17:40

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Фото: Getty Images

Главарю «Вагнера» удалось захватить танки, зенитные орудия и даже истребители.

Военный эксперт BILD Юлиан Рёпке проанализировал военный мятеж в России.

Обозреватель отмечает, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин смог за очень короткое время взять под контроль не только небольшие населённые пункты, но и крупные города. Кроме того, по собственным заявлениям главаря, ему удалось захватить танки, зенитные орудия и даже истребители.

Телеграм-каналы, связанные с ЧВК «Вагнер», сообщили, что наёмники заняли село Бутурлиновка в Воронежской области и готовится захватить местный военный аэродром.

Также колонны военной техники «вагнеровцев» заметили в Липецкой области, а значит, что до Москвы остаётся не больше 380 км. Однако до сих пор подразделениям ЧВК «Вагнер» не хватало превосходства в воздухе, поэтому Рёпке предполагает, что атаковать Москву Пригожину будет сложно. Согласно утверждениям самого Пригожина, Минобороны РФ активно использует вертолёты для атак по группам наёмников.

«Путин с самого первого момента [мятежа] использовал авиаудары по собственным городам для противодействия попытке государственного переворота», — пишет обозреватель.

Однако ситуация может быстро измениться, отмечает Рёпке. Проведенный BILD анализ подразделений, которыми командовал Пригожин, показывает, что это явно не только бойцы ЧВК: возможно, к ним уже присоединились несколько подразделений российских силовых структур.

Ещё несколько дней назад у группы не было того многочисленного оружия, которое можно увидеть у них на фото и видео сегодня. Либо «вагнеровцы» захватили несколько военных баз за несколько часов до мятежа, либо, что по мнению Рёпке более вероятно, на самом деле частная армия Пригожина состоит из куда большего числа бойцов, чем были готовы признать в Кремле.

«В этом случае наступательная кампания — в том числе в сторону Москвы — была бы, конечно, более перспективной, и Путину пришлось бы серьёзно опасаться за свою власть», — заключает эксперт.

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